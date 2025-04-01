Враг атаковал прифронтовую громаду Запорожской области: погиб человек

В результате атаки россиян по Запорожской области погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя областной военной администрации Ивана Федорова.

Детали

По его словам, удар был нанесен по гражданским объектам.

Погиб человек. Таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой общине Запорожской области - написал Федоров.

Он добавил, что государство-террорист россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие ударов "шахедами" по Украине прошлой ночью. По его словам, это могло быть вызвано погодными условиями, или тем, что Украина передала США информацию о несоблюдении рф энергетического перемирия.

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