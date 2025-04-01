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Враг атаковал прифронтовую громаду Запорожской области: погиб человек

Киев • УНН

 • 6481 просмотра

Российский дрон нанес удар по гражданским объектам в Запорожской области, убив мирного жителя. Глава ОВА Иван Федоров сообщил об очередном преступлении россиян.

Враг атаковал прифронтовую громаду Запорожской области: погиб человек

В результате атаки россиян по Запорожской области погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя областной военной администрации Ивана Федорова.

Детали

По его словам, удар был нанесен по гражданским объектам.

Погиб человек. Таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой общине Запорожской области

- написал Федоров.

Он добавил, что государство-террорист россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие ударов "шахедами" по Украине прошлой ночью. По его словам, это могло быть вызвано погодными условиями, или тем, что Украина передала США информацию о несоблюдении рф энергетического перемирия.

ростовская область рф под атакой дронов: в Таганроге прогремели взрывы01.04.25, 23:26 • 5742 просмотра

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