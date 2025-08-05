В Запорожье за месяц двое детей выпали из окон: полиция озвучила детали

В Запорожье всего за месяц произошло два случая падения детей из окон - один из них закончился трагедией. Инспекторы ювенальной превенции провели беседы с родителями, объяснив, почему москитная сетка не спасает, как правильно обустраивать окна и почему даже несколько минут без присмотра могут стоить жизни, пишет УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции Украины в Запорожской области.

Детали

В Запорожье в течение месяца произошло два случая выпадения детей из окон. В Днепровском районе из окна 8-го этажа выпала малолетняя девочка. Ее отец на тот момент вышел в магазин, а мама отвлеклась. Это мгновенное отсутствие присмотра привело к непоправимой потере – ребенок погиб. Другой инцидент произошел в Заводском районе, где малолетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез на подоконник и, опираясь на противомоскитную сетку, выпал из окна 2-го этажа. Ребенка госпитализировали - сообщили правоохранители.

Они подчеркнули, что предоставили родителям исчерпывающие разъяснения относительно:

факторов опасности: незапертые окна, мебель, стоящая рядом с подоконником и могущая служить "лестницей" для ребенка, развешанные игрушки или яркие предметы, привлекающие внимание малышей к окну;

правильного обустройства окон: необходимость установки специальных ограничителей или замков на окна, которые позволяют проветривать помещение, но не дают возможности ребенку полностью открыть окно;

москитная сетка не защищает: она создает лишь иллюзию безопасности, поскольку не выдерживает веса ребенка. Малыш может легко опереться на нее и выпасть из окна.

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