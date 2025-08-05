В Запорожье за месяц двое детей выпали из окон: полиция озвучила детали

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
10:48 • 8400 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
10:24 • 29154 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 20153 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 19288 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
06:28 • 27971 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 66310 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 108161 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 79732 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 138074 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 158983 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.2м/с
50%
752мм
Популярные новости
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 33842 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto5 августа, 05:15 • 30353 просмотра
Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса5 августа, 05:37 • 5530 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда06:57 • 53339 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 18063 просмотра
публикации
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 18614 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 29105 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 66280 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 108132 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 138052 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 41576 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 64248 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 57877 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 62344 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 364879 просмотра
Актуальное
Facebook
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс

В Запорожье за месяц двое детей выпали из окон: полиция озвучила детали

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В Запорожье за месяц произошло два падения детей из окон, один случай закончился трагедией. Полиция провела беседы с родителями, объясняя опасность москитных сеток и важность надзора.

В Запорожье за месяц двое детей выпали из окон: полиция озвучила детали

В Запорожье всего за месяц произошло два случая падения детей из окон - один из них закончился трагедией. Инспекторы ювенальной превенции провели беседы с родителями, объяснив, почему москитная сетка не спасает, как правильно обустраивать окна и почему даже несколько минут без присмотра могут стоить жизни, пишет УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции Украины в Запорожской области.

Детали

В Запорожье в течение месяца произошло два случая выпадения детей из окон. В Днепровском районе из окна 8-го этажа выпала малолетняя девочка. Ее отец на тот момент вышел в магазин, а мама отвлеклась. Это мгновенное отсутствие присмотра привело к непоправимой потере – ребенок погиб. Другой инцидент произошел в Заводском районе, где малолетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез на подоконник и, опираясь на противомоскитную сетку, выпал из окна 2-го этажа. Ребенка госпитализировали

 - сообщили правоохранители.

Они подчеркнули, что предоставили родителям исчерпывающие разъяснения относительно:

  • факторов опасности: незапертые окна, мебель, стоящая рядом с подоконником и могущая служить "лестницей" для ребенка, развешанные игрушки или яркие предметы, привлекающие внимание малышей к окну;
    • правильного обустройства окон: необходимость установки специальных ограничителей или замков на окна, которые позволяют проветривать помещение, но не дают возможности ребенку полностью открыть окно;
      • москитная сетка не защищает: она создает лишь иллюзию безопасности, поскольку не выдерживает веса ребенка. Малыш может легко опереться на нее и выпасть из окна.

        В столице четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры на 21 этаже24.07.2025, 17:33 • 4712 просмотров

        Алена Уткина

        ОбществоКриминал и ЧП
        Национальная полиция Украины
        Запорожье