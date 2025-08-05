У Запоріжжі за місяць двоє дітей випали з вікон: поліція озвучила деталі

$41.790.03
48.350.70
ukenru
12:15 • 5434 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
10:48 • 12274 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 36404 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 23794 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 22622 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 30241 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 70872 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 111947 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 79951 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 139705 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.3м/с
50%
752мм
Популярнi новини
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto5 серпня, 02:37 • 37319 перегляди
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалихPhoto5 серпня, 05:15 • 33962 перегляди
Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту5 серпня, 05:37 • 11385 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду06:57 • 60452 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 24922 перегляди
Публікації
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo12:15 • 5480 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 25094 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 36443 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 70891 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 111966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Кирило Буданов
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 43444 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 66011 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 59453 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 63819 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 366225 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ручна граната
MIM-23 Hawk
Facebook
Дія (сервіс)

У Запоріжжі за місяць двоє дітей випали з вікон: поліція озвучила деталі

Київ • УНН

 • 956 перегляди

У Запоріжжі за місяць сталося два падіння дітей з вікон, один випадок закінчився трагедією. Поліція провела бесіди з батьками, пояснюючи небезпеку москітних сіток та важливість нагляду.

У Запоріжжі за місяць двоє дітей випали з вікон: поліція озвучила деталі

У Запоріжжі лише за місяць сталися два випадки падіння дітей із вікон - один із них закінчився трагедією. Інспектори ювенальної превенції провели бесіди з батьками, пояснивши, чому москітна сітка не рятує, як правильно облаштовувати вікна й чому навіть кілька хвилин без нагляду можуть коштувати життя, пише УНН із посиланням на Головне управління національної поліції України у Запорізькій області.

Деталі

У Запоріжжі впродовж місяця трапилося два випадки випадінь дітей із вікон. У Дніпровському районі з вікна 8-го поверху випала малолітня дівчинка. Її батько на той момент вийшов до магазину, а мама відволіклася. Ця миттєва відсутність нагляду призвела до непоправної втрати – дитина загинула. Інший інцидент стався у Заводському районі, де малолітній хлопчик, залишившись без нагляду батьків, заліз на підвіконня та, опираючись на протимоскітну сітку, випав з вікна 2-го поверху. Дитину госпіталізували

 - повідомили правоохоронці.

Вони наголосили, що надали батькам вичерпні роз'яснення щодо:

  • факторів небезпеки: незачинені вікна, меблі, що стоять поруч з підвіконням і можуть слугувати "сходами" для дитини, розвішані іграшки чи яскраві предмети, що приваблюють увагу малюків до вікна;
    • правильного облаштування вікон: необхідність встановлення спеціальних обмежувачів або замків на вікна, які дозволяють провітрювати приміщення, але не дають змоги дитині повністю відчинити вікно;
      • москітна сітка не захищає: вона створює лише ілюзію безпеки, оскільки не витримує ваги дитини. Малюк може легко спертися на неї й випасти з вікна.

        У столиці чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна квартири на 21 поверсі24.07.25, 17:33 • 4712 переглядiв

        Альона Уткіна

        СуспільствоКримінал та НП
        Національна поліція України
        Запоріжжя