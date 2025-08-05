У Запоріжжі за місяць двоє дітей випали з вікон: поліція озвучила деталі
Київ • УНН
У Запоріжжі за місяць сталося два падіння дітей з вікон, один випадок закінчився трагедією. Поліція провела бесіди з батьками, пояснюючи небезпеку москітних сіток та важливість нагляду.
У Запоріжжі лише за місяць сталися два випадки падіння дітей із вікон - один із них закінчився трагедією. Інспектори ювенальної превенції провели бесіди з батьками, пояснивши, чому москітна сітка не рятує, як правильно облаштовувати вікна й чому навіть кілька хвилин без нагляду можуть коштувати життя, пише УНН із посиланням на Головне управління національної поліції України у Запорізькій області.
Деталі
У Запоріжжі впродовж місяця трапилося два випадки випадінь дітей із вікон. У Дніпровському районі з вікна 8-го поверху випала малолітня дівчинка. Її батько на той момент вийшов до магазину, а мама відволіклася. Ця миттєва відсутність нагляду призвела до непоправної втрати – дитина загинула. Інший інцидент стався у Заводському районі, де малолітній хлопчик, залишившись без нагляду батьків, заліз на підвіконня та, опираючись на протимоскітну сітку, випав з вікна 2-го поверху. Дитину госпіталізували
Вони наголосили, що надали батькам вичерпні роз'яснення щодо:
- факторів небезпеки: незачинені вікна, меблі, що стоять поруч з підвіконням і можуть слугувати "сходами" для дитини, розвішані
іграшки чи яскраві предмети, що приваблюють увагу малюків до вікна;
- правильного облаштування вікон: необхідність встановлення спеціальних обмежувачів або замків на вікна, які дозволяють провітрювати приміщення, але не дають змоги дитині повністю відчинити вікно;
- москітна сітка не захищає: вона створює лише ілюзію
безпеки, оскільки не витримує ваги дитини. Малюк може легко спертися на неї й випасти з вікна.
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