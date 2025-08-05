У Запоріжжі за місяць двоє дітей випали з вікон: поліція озвучила деталі

У Запоріжжі лише за місяць сталися два випадки падіння дітей із вікон - один із них закінчився трагедією. Інспектори ювенальної превенції провели бесіди з батьками, пояснивши, чому москітна сітка не рятує, як правильно облаштовувати вікна й чому навіть кілька хвилин без нагляду можуть коштувати життя, пише УНН із посиланням на Головне управління національної поліції України у Запорізькій області.

У Запоріжжі впродовж місяця трапилося два випадки випадінь дітей із вікон. У Дніпровському районі з вікна 8-го поверху випала малолітня дівчинка. Її батько на той момент вийшов до магазину, а мама відволіклася. Ця миттєва відсутність нагляду призвела до непоправної втрати – дитина загинула. Інший інцидент стався у Заводському районі, де малолітній хлопчик, залишившись без нагляду батьків, заліз на підвіконня та, опираючись на протимоскітну сітку, випав з вікна 2-го поверху. Дитину госпіталізували