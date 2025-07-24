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У столиці чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна квартири на 21 поверсі

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

У Деснянському районі Києва чотирирічний хлопчик випав з вікна квартири на 21 поверсі та загинув. Дитина сперлася на москітну сітку, перебуваючи в кімнаті з сестрою, поки мати була на кухні.

У столиці чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна квартири на 21 поверсі

У Києві чотирирічний малюк випав із вікна квартири на 21 поверсі і загинув, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.ru

Деталі

Як повідомили у поліції, трагедія сталась у Деснянському районі столиці.

За попередньою інформацією, малолітній знаходився у кімнаті разом із 6-річною сестрою, в той час коли їх мати перебувала на кухні. Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям.

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Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт.

Обставини події встановлюються.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
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