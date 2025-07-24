В столице четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры на 21 этаже

В Киеве четырехлетний малыш выпал из окна квартиры на 21 этаже и погиб, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Как сообщили в полиции, трагедия произошла в Деснянском районе столицы.

По предварительной информации, малолетний находился в комнате вместе с 6-летней сестрой, в то время как их мать находилась на кухне. Играя, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив травмы несовместимые с жизнью.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального управления полиции и главка, ювенальные следователи и судебно-медицинский эксперт.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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