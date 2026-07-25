В Запорожье в результате российской атаки поврежден торговый центр, есть пострадавшие – ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара поврежден торговый центр в Запорожье, возник пожар. Есть пострадавшие, информация уточняется.
В Запорожье в результате российской атаки повреждено здание торгового центра, возник пожар, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
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Есть пострадавшие, возник пожар – такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье
По словам главы ОВА, в результате российского удара повреждено здание торгового центра. На месте попадания возник пожар.
На данный момент известно о раненых. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
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