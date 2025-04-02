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В Запорожье работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

Киев • УНН

 • 12887 просмотра

В Запорожской области зафиксирована активность ПВО. Жителей призывают не покидать укрытия до сигнала отбоя и сохранять спокойствие.

В Запорожье работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

У Запорожской области фиксируют работу ПВО. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В данном регионе наблюдается активность сил противовоздушной обороны. Жителей просят не покидать укрытия до официального сигнала отбоя. 

Соответствующие службы работают над обеспечением безопасности населения. Призываем сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и избегать распространения непроверенных данных.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских угроз в Запорожской области.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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