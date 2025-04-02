На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях
Київ • УНН
У Запорізькій області зафіксовано активність ППО. Жителів закликають не покидати укриття до сигналу відбою та зберігати спокій.
У Запорізькій області фіксують роботу ППО. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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У даному регіоні спостерігається активність сил протиповітряної оборони. Жителів просять не залишати укриття до офіційного сигналу відбою.
Відповідні служби працюють над забезпеченням безпеки населення. Закликаємо зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та уникати поширення неперевірених даних.
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