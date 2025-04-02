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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14376 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

Київ • УНН

 • 12885 перегляди

У Запорізькій області зафіксовано активність ППО. Жителів закликають не покидати укриття до сигналу відбою та зберігати спокій.

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

У Запорізькій області фіксують роботу ППО. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

У даному регіоні спостерігається активність сил протиповітряної оборони. Жителів просять не залишати укриття до офіційного сигналу відбою. 

Відповідні служби працюють над забезпеченням безпеки населення. Закликаємо зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та уникати поширення неперевірених даних.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих загроз у Запорізькій області.

У Запорізькій області дрон вбив чоловіка та поранив двох цивільних02.04.25, 05:37 • 14350 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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