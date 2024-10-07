В Запорожье прогремели взрывы после предупреждения о пуске вражеского КАБа
Киев • УНН
В Запорожье слышали звуки взрывов после предупреждения Воздушных сил о пуске вражеского КАБа. Жители областного центра сообщили о взрывах, а секретарь горсовета призвала быть в безопасности.
В Запорожье слышали звуки взрывов после того Воздушные силы предупредили о пуске вражеского КАБа, сообщает УНН.
«Суспільне» сообщило, что в Запорожье был слышен звук взрыва.
Звуки взрывов слышали, в частности жители областного центра. В Telegram секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко написала «Звуки взрывов! Будьте в безопасности!».
до этого ПС ВСУ предупреждали о пуке КАБа. «Пуск КАБ в направлении Запорожья», - говорилось в сообщении в Telegram.
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