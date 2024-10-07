В Запорожье прогремели взрывы после предупреждения о пуске вражеского КАБа

В Запорожье слышали звуки взрывов после того Воздушные силы предупредили о пуске вражеского КАБа, сообщает УНН.

«Суспільне» сообщило, что в Запорожье был слышен звук взрыва.

Звуки взрывов слышали, в частности жители областного центра. В Telegram секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко написала «Звуки взрывов! Будьте в безопасности!».

до этого ПС ВСУ предупреждали о пуке КАБа. «Пуск КАБ в направлении Запорожья», - говорилось в сообщении в Telegram.

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