У Запоріжжі пролунали вибухи після попередження про пуск ворожого КАБу
Київ • УНН
У Запоріжжі чули звуки вибухів після попередження Повітряних сил про пуск ворожого КАБу. Жителі обласного центру повідомили про вибухи, а секретар міськради закликала бути в безпеці.
У Запоріжжі чули звуки вибухів після того Повітряні сили попередили про пуск ворожого КАБу, повідомляє УНН.
"Суспільне" повідомило, що у Запоріжжі було чутно звук вибуху.
Звуки вибухів чули, зокрема жителі обласного центру. У Telegram секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко написала "Звуки вибухів! Будьте у безпеці!".
до цього ПС ЗСУ попереджали про пук КАБу. "Пуск КАБ в напрямку Запоріжжя", - йшлось у повідомленні у Telegram.
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