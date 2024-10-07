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У Запоріжжі пролунали вибухи після попередження про пуск ворожого КАБу

У Запоріжжі пролунали вибухи після попередження про пуск ворожого КАБу

Київ • УНН

 • 13553 перегляди

У Запоріжжі чули звуки вибухів після попередження Повітряних сил про пуск ворожого КАБу. Жителі обласного центру повідомили про вибухи, а секретар міськради закликала бути в безпеці.

У Запоріжжі чули звуки вибухів після того Повітряні сили попередили про пуск ворожого КАБу, повідомляє УНН

"Суспільне" повідомило, що у Запоріжжі було чутно звук вибуху.

Звуки вибухів чули, зокрема жителі обласного центру. У Telegram  секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко написала "Звуки вибухів! Будьте у безпеці!". 

до цього ПС ЗСУ попереджали про пук КАБу.  "Пуск КАБ в напрямку Запоріжжя", - йшлось у повідомленні у Telegram.

У Києві пожежа в Солом'янському районі, можливо через уламки ракети - мер07.10.24, 09:36 • 16129 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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