В Запорожье нашли тело последней жертвы ракетного удара 18 января, спасательные работы завершены
Киев • УНН
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Запорожье. Обнаружено тело 27-летнего мужчины, общее количество жертв составляет 2 человека, 12 раненых.
В Запорожье завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, произошедшего 18 января, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, который стал жертвой российского террора.
В результате происшествия, произошедшего 18 января, погибли 2 человека, еще 12 человек получили травмы.
К работам привлекали кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
За 9 суток поисково-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 178 спасателей и 40 единиц техники.
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