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У Запоріжжі знайшли тіло останньої жертви ракетного удару 18 січня, рятувальні роботи завершено

У Запоріжжі знайшли тіло останньої жертви ракетного удару 18 січня, рятувальні роботи завершено

Київ • УНН

 • 36643 перегляди

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Запоріжжі. Виявлено тіло 27-річного чоловіка, загальна кількість жертв становить 2 особи, 12 поранених.

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору.

Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.

До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

За 9 діб пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

"Терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск": Зеленський показав наслідки атаки рф на Запоріжжя23.01.25, 09:45 • 35688 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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