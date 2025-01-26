У Запоріжжі знайшли тіло останньої жертви ракетного удару 18 січня, рятувальні роботи завершено

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору.

Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.

До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

За 9 діб пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

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