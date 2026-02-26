$43.240.02
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 34556 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 24585 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 39872 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 54927 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 48248 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 53621 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 30282 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 21219 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 60139 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Популярные новости
Ночная атака на Харьков: не менее 14 раненых26 февраля, 03:58 • 5798 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58 • 28273 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"07:34 • 24057 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 20992 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 23161 просмотра
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
В Запорожье число пострадавших от российского обстрела возросло до 10, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Число пострадавших от массированного российского обстрела Запорожья возросло до 10 человек, включая 8-летнего ребенка. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, большинство лечатся амбулаторно.

В Запорожье число пострадавших от российского обстрела возросло до 10, среди них ребенок

В Запорожье количество пострадавших из-за массированного российского обстрела возросло до 10, среди них - 8-летний ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Из-за массированного российского обстрела города (Запорожье - ред.) количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них - 8-летний ребенок, 5 женщин и 4 мужчин 

- говорится в сообщении.

По данным спасателей, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Большинство проходят лечение амбулаторно.

Добавим

Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Спасатели ликвидировали все очаги возгораний и обследовали территорию. На местах происшествий коммунальные службы проводят восстановительные работы.

Атака рф на Запорожье 26 февраля - повреждено учебное заведение, 41 ребенок был в укрытии26.02.26, 10:28 • 2950 просмотров

Ранее было известно о 9 пострадавших в Запорожье.

Антонина Туманова

Запорожье