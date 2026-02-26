В Запорожье число пострадавших от российского обстрела возросло до 10, среди них ребенок
Число пострадавших от массированного российского обстрела Запорожья возросло до 10 человек, включая 8-летнего ребенка. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, большинство лечатся амбулаторно.
Из-за массированного российского обстрела города (Запорожье - ред.) количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них - 8-летний ребенок, 5 женщин и 4 мужчин
По данным спасателей, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Большинство проходят лечение амбулаторно.
Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Спасатели ликвидировали все очаги возгораний и обследовали территорию. На местах происшествий коммунальные службы проводят восстановительные работы.
Ранее было известно о 9 пострадавших в Запорожье.