12:47 • 1624 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 34959 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 24795 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 40080 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 55120 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 48385 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 53835 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 30332 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 21226 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 60290 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Запоріжжі кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 10, серед них дитина

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Кількість постраждалих від масованого російського обстрілу Запоріжжя зросла до 10 осіб, включаючи 8-річну дитину. Всі постраждалі отримали медичну допомогу, більшість лікуються амбулаторно.

У Запоріжжі кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 10, серед них дитина

У Запоріжжі кількість постраждалих через масований російський обстріл зросла до 10, серед них - 8-річна дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Через масований російський обстріл міста (Запоріжжя - ред.) кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них - 8-річна дитина, 5 жінок та 4 чоловіків 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.

Додамо

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. Рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. На місцях подій комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Атака рф на Запоріжжя 26 лютого - пошкоджено заклад освіти, 41 дитина була в укритті26.02.26, 10:28 • 2950 переглядiв

Раніше було відомо про 9 постраждалих у Запоріжжі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя