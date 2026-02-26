У Запоріжжі кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 10, серед них дитина
Київ • УНН
Кількість постраждалих від масованого російського обстрілу Запоріжжя зросла до 10 осіб, включаючи 8-річну дитину. Всі постраждалі отримали медичну допомогу, більшість лікуються амбулаторно.
У Запоріжжі кількість постраждалих через масований російський обстріл зросла до 10, серед них - 8-річна дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Через масований російський обстріл міста (Запоріжжя - ред.) кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них - 8-річна дитина, 5 жінок та 4 чоловіків
За даними рятувальників, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.
Додамо
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. Рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. На місцях подій комунальні служби проводять відновлювальні роботи.
Атака рф на Запоріжжя 26 лютого - пошкоджено заклад освіти, 41 дитина була в укритті26.02.26, 10:28 • 2950 переглядiв
Раніше було відомо про 9 постраждалих у Запоріжжі.