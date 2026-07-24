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В Закарпатье готовятся открыть новый пункт пропуска с Румынией для легковых автомобилей

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В Закарпатье завершается подготовка к открытию пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией". На первом этапе он будет работать круглосуточно для легковых автомобилей, пропуская до 600 машин в сутки.

В Закарпатье готовятся открыть новый пункт пропуска с Румынией для легковых автомобилей

В Закарпатье завершается подготовка к открытию нового международного автомобильного пункта пропуска «Белая Церковь – Сигету-Мармацией» на украинско-румынской границе. На первом этапе он будет работать для легковых автомобилей и должен снизить нагрузку на уже действующие пункты пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство восстановления.

В ведомстве отметили, что для запуска пункта пропуска уже создана минимально необходимая инфраструктура. На начальном этапе оформление транспорта будет осуществляться с помощью временных модульных сооружений, что позволит начать пропуск легковых автомобилей еще до завершения полного строительства.

Что уже сделано

По информации Агентства восстановления, на объекте уже обустроены подъездные дороги, транспортные полосы и зоны контроля, укреплен берег реки Тиса, подведены электро- и водоснабжение, телекоммуникации, а также создана инфраструктура для работы пограничной и таможенной служб.

«На первом этапе пункт пропуска будет работать круглосуточно для легковых автомобилей весом до 3,5 тонны, а его пропускная способность составит до 600 автомобилей в сутки», – говорится в сообщении.

Впоследствии будут оформлять автобусы и грузовики

После завершения строительства через пункт пропуска смогут пересекать границу также автобусы и грузовой транспорт.

В настоящее время продолжаются финальные технические работы, в частности установка служебных модулей, систем видеонаблюдения, обустройство зон досмотра и благоустройство территории. После их завершения будет официально подтверждена готовность объекта к открытию.

В Агентстве восстановления напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Украина уже открыла четыре новых международных пункта пропуска: «Дьяковцы – Раковец» и «Красноильск – Викову де Сус» на границе с Румынией, «Нижанковичи – Мальховице» с Польшей и «Великая Паладь – Надьгодош» с Венгрией.

Корецкий встретился с премьером Ирландии и обсудил восстановление Украины23.07.26, 21:32 • 7128 просмотров

Андрей Тимощенков

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