Корецкий встретился с премьером Ирландии и обсудил восстановление Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с ирландским коллегой Михолом Мартином в Киеве. Стороны обсудили привлечение ирландских компаний к восстановлению Украины и сотрудничество бизнесов.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Во время встречи обсудили привлечение ирландских компаний к восстановлению Украины и дальнейшее развитие сотрудничества между бизнесами стран. Об этом Корецкий сообщил в Telegram-канале, передает УНН.
Первая встреча с иностранным лидером. Мне особенно приятно приветствовать в Киеве премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Сегодня ЕС согласовал 21-й пакет санкций против россии. Это важное решение, которое ограничит способность россии финансировать войну против Украины. Поблагодарил Ирландию за лидерство в этом процессе
Он отметил, что Ирландия председательствует в Совете Европейского Союза, и Украина ценит вклад страны в открытие переговорного кластера 6 "Внешние отношения".
Рассчитываем, что во время ирландского председательства удастся завершить открытие всех переговорных кластеров для Украины и как можно скорее перейти к практической работе по вступлению. Особый фокус: зима и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Обсудили привлечение ирландских компаний к восстановлению Украины и дальнейшее развитие сотрудничества между бизнесами наших стран, которое продолжается несмотря на российскую агрессию
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Перед началом переговоров лидеры почтили память погибших украинских защитников.