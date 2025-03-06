В Южной Корее во время учений истребитель ошибочно сбросил несколько авиабомб на жилые кварталы неподалеку от Сеула. В результате инцидента пострадали как минимум 15 человек. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Как минимум 15 человек получили ранения после того, как во время совместных военных учений США и Южной Кореи произошла ошибка, и боевой самолет Южной Кореи сбросил бомбы на жилой район в городе Похчхон, недалеко от Сеула.

Воздушные силы Южной Кореи сообщили, что произошла ошибка, из-за которой истребитель KF-16 случайно сбросил 8 бомб типа MK-82 за пределами зоны учений. Самолет не имел намерения сбрасывать боеприпасы в жилом районе. Военные начали расследование инцидента и извинились за причиненный гражданским ущерб.

Спасатели заявили, что двое людей с серьезными травмами были доставлены в больницу, а другие получили незначительные ранения. Ожидается, что количество раненых может увеличиться. Среди раненых были двое иностранцев. На месте работают 72 спасателя и 33 единицы техники для оказания помощи и проверки территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

Бомбы повредили два дома и церковь в городе Похчхон, который расположен примерно в 43 км на север от Сеула. По данным пожарных служб, взрыв произошел около 10 утра по местному времени.



Дополнение

Жители региона уже неоднократно протестовали против опасности, которую представляют соседние военные полигоны, и выражали обеспокоенность по поводу возможных инцидентов во время учений.

В ответ на инцидент министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что совместные военные учения Южной Кореи и США продолжаются в этом регионе, а их целью является подготовка к возможным угрозам, в том числе со стороны Северной Кореи, которая активно сотрудничает с россией.

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