КНДР подозревается в подготовке отправки дополнительных войск в россию, заявили в Сеуле
Киев • УНН
Южнокорейский JCS сообщает о подготовке КНДР к отправке дополнительных войск в Россию. Ранее из 11 000 отправленных северокорейских солдат более 3 000 были убиты или ранены.
В Южной Корее заявили в пятницу, что подозревают, что Северная Корея готовится отправить дополнительные войска в россию для борьбы с украинскими силами, даже после того, как понесла потери и увидела, что некоторые ее солдаты попали в плен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"На фоне того, как прошло четыре месяца с момента отправки войск для российско-украинской войны, и появились многочисленные потери и пленные, подозревается, что (Северная Корея) ускоряет дальнейшие меры и готовится к дополнительной отправке войск", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов (JCS).
В анализе JCS не уточняется, какие дальнейшие меры может предпринять Пхеньян.
Северная Корея также готовится запустить спутник-шпион и межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), хотя признаков немедленных действий не было, заявил JCS.
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По оценкам Украины и Запада, Пхеньян направил около 11 000 солдат для поддержки сил москвы в курской области россии. По украинским данным, как указано, более 3 000 человек были убиты или ранены.
Хотя москва и Пхеньян сначала опровергли сообщения о развертывании войск КНДР, российский диктатор владимир путин в октябре не отрицал, что северокорейские солдаты находятся в россии, а северокорейский чиновник заявил, что любое такое развертывание будет законным.