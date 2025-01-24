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КНДР підозрюється в підготовці відправки додаткових військ до росії, заявили у Сеулі

КНДР підозрюється в підготовці відправки додаткових військ до росії, заявили у Сеулі

Київ • УНН

 • 30506 перегляди

Південнокорейський JCS повідомляє про підготовку КНДР до відправки додаткових військ у росію. Раніше з 11 000 відправлених північнокорейських солдатів понад 3 000 було вбито або поранено.

У Південній Кореї заявили в п'ятницю, що підозрюють, що Північна Корея готується відправити додаткові війська до росії для боротьби з українськими силами, навіть після того, як зазнала втрат і побачила, що деякі її солдати потрапили в полон, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"На тлі того, як минуло чотири місяці з моменту відправки військ для російсько-української війни, і з'явилися численні втрати та полонені, підозрюється, що (Північна Корея) прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ", - ідеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

В аналізі JCS не уточнюється, які подальші заходи може вжити Пхеньян.

Північна Корея також готується запустити супутник-шпигун та міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), хоча ознак негайних дій не було, заявив JCS.

"На курщині взяли в полон військових з Північної Кореї": Зеленський показав фото11.01.25, 13:55 • 62962 перегляди

За оцінками України та Заходу, Пхеньян направив близько 11 000 солдатів для підтримки сил москви в курській області росії. За українськими даними, як вказано, понад 3 000 людей було вбито або поранено.

Хоча москва та Пхеньян спочатку спростували повідомлення про розгортання військ КНДР, російський диктатор володимир путін у жовтні не заперечував, що північнокорейські солдати перебувають у росії, а північнокорейський чиновник заявив, що будь-яке таке розгортання буде законним.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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