У Південній Кореї винищувач помилково скинув авіабомби на передмістя Сеула: щонайменше 15 людей поранено
Київ • УНН
Винищувач KF-16 помилково скинув авіабомби MK-82 на передмістя Сеула під час навчань, поранивши 15 осіб. Інцидент стався в місті Почхон, пошкодивши два будинки та церкву.
У Південній Кореї під час навчань винищувач помилково скинув кілька авіабомб на житлові квартали неподалік від Сеула. Внаслідок інциденту зазнали поранень щонайменше 15 людей. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.
Деталі
Щонайменше 15 осіб отримали поранення після того, як під час спільних військових навчань США і Південної Кореї виникла помилка, і бойовий літак Південної Кореї скинув бомби на житловий район поблизу Сеула в місті Почхон.
Повітряні сили Південної Кореї повідомили, що виникла помилка, через яку винищувач KF-16 випадково скинув 8 бомб типу MK-82 поза межами зони навчань. Літак не мав наміру скидати боєприпаси у житловому районі. Військові почали розслідування інциденту та вибачилися за завдані цивільним збитки.
Рятувальники заявили, що двоє людей із серйозними травмами були доставлені до лікарні, а інші отримали незначні поранення. Очікується, що кількість поранених може збільшитися. Серед поранених були двоє іноземців. На місці працює 72 рятувальника та 33 одиниці техніки для надання допомоги та перевірки території на наявність невибухлих боєприпасів.
Бомби пошкодили два будинки та церкву в місті Почхон, яке розташоване приблизно за 43 км на північ від Сеула. За даними пожежних служб, вибух стався близько 10 ранку за місцевим часом.
Доповнення
Жителі регіону вже неодноразово протестували проти небезпеки, яку становлять сусідні військові полігони, та висловлювали занепокоєння через можливі інциденти під час навчань.
У відповідь на інцидент міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що спільні військові навчання Південної Кореї та США тривають у цьому регіоні, а їх метою є підготовка до можливих загроз, зокрема з боку Північної Кореї, яка активно співпрацює з росією.
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