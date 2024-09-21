В Южной Каролине впервые за 13 лет исполнили смертный приговор

В Южной Каролине впервые за 13 лет казнили человека. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В пятницу в американском штате Южная Каролина был казнен 46-летний Фредди Оуэнс, приговоренный к смертной казни за убийство. Это первая казнь в штате за последние 13 лет. Оуэнс, осужденный в 1999 году за убийство продавца во время ограбления, был казнен с помощью смертельной инъекции.

Губернатор штата отклонил его просьбу о помиловании, а Верховный суд Южной Каролины отказал в отсрочке исполнения приговора. Ранее казни были приостановлены из-за проблем с поставками веществ для смертельной инъекции, что вынудило власти принять закон для защиты поставщиков химикатов.

Кроме инъекции, осужденные в Южной Каролине могут выбирать между расстрелом и электрическим стулом. Казнь Оуэнса стала первой среди пяти, выполненных в США на этой неделе.

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