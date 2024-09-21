У Південній Кароліні вперше за 13 років виконали смертний вирок
Київ • УНН
46-річного Фредді Оуенса страчено за вбивство продавця під час пограбування в 1999 році. Це перша з п'яти страт у США цього тижня, виконана після вирішення проблем з постачанням речовин для смертельної ін'єкції.
У Південній Кароліні вперше за 13 років стратили людину. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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У п'ятницю в американському штаті Південна Кароліна було страчено 46-річного Фредді Оуенса, засудженого до смертної кари за вбивство. Це перша страта в штаті за останні 13 років. Оуенс, засуджений у 1999 році за вбивство продавця під час пограбування, був страчений за допомогою смертельної ін'єкції.
Губернатор штату відхилив його прохання про помилування, а Верховний суд Південної Кароліни відмовив у відстроченні виконання вироку. Раніше страти були припинені через проблеми з постачанням речовин для смертельної ін'єкції, що змусило владу ухвалити закон для захисту постачальників хімікатів.
Окрім ін'єкції, засуджені в Південній Кароліні можуть обирати між розстрілом і електричним стільцем. Страта Оуенса стала першою серед п'яти, виконаних у США цього тижня.
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