В ЮНИСЕФ призвали Кабмин вернуть "пакет малыша"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ обнародовал призыв к правительству Украины возобновить услугу “пакет малыша” и не заменять ее денежными выплатами. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, опубликованной 3 августа, передает УНН.
По данным фонда, большинство родителей поддерживает именно помощь в виде товаров для новорожденного, а не выплаты.
“Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса. „Пакет малыша“ объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудного вскармливания”, — говорится в сообщении фонда.
Фонд акцентирует внимание на том, что собирал отзывы родителей в течение двух лет, и Министерство социальной политики учитывало их пожелания по совершенствованию содержания пакетов. По утверждению ЮНИСЕФ, в течение двух лет количество продуктов у них возросло в 2,5 раза, и большинство получателей положительно оценивают эти наборы.
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“Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%”, — утверждают в фонде ООН.
Как сообщал УНН, 29 июля Кабинет министров сообщил о намерении с 1 сентября вместо “пакете малыша” выплачивать единовременное пособие в размере 5 тыс. гривен.
Инициатива “пакет малыша” начала осенью 2018 года. До сих наборов входили предметы гигиены, одежда для новорожденных, подгузники и другие товары.
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