Мінсоцполітики опублікувало алгоритм дій для монетизації бебі-боксу

“Модель пілотного проекту з монетизації “пакунку малюка”. Алгоритм дій отримувача компенсації. Отримувача - батьки, у яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - патронатні вихователі, опікуни новонародженої дитини (за умови неотримання пакунку малюка у натуральному вигляді): звертається до АТ “КБ “ПриватБанк”, укладає договір з АТ “КБ “ПриватБанк”, відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання, отримує спеціальну соціальну картку, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів протягом 12 місяців з дати народження дитини”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що отримувач має надати:

- копію свідоцтва про народження дитини;

- копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземця та особи без громадянства;

- копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію рішення про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);

- копію рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

- довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (в разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році.

Зазначається, що заяву та пакет документів можна подати в електронному вигляді.

Також повідомляється, що отримувач компенсації самостійно витрачає кошти грошової компенсації протягом року у визначених закладах торгівлі або через інтернет магазини для придбання речей з визначеного переліку - дитячих товарів та товарів для породіллі. Зокрема, засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, в тому числі підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, в тому числі рушників, ковдр.

Нагадаємо, Кабмін започаткував проект з монетизації пакунку малюка.