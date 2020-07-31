Минсоцполитики опубликовало алгоритм действий для монетизации бэби-бокса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39056 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107214 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134486 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131912 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102164 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102602 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104450 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102073 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минсоцполитики опубликовало алгоритм действий для монетизации бэби-бокса

Минсоцполитики опубликовало алгоритм действий для монетизации бэби-бокса

Киев  •  УНН

 • 32760 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство социальной политики опубликовало алгоритм, который должен выполнить получатель, желающий вместо бэби-бокса получить компенсацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства социальной политики.

"Модель пилотного проекта по монетизации "пакета малыша". Алгоритм действий получателя компенсации. Получатель - родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца - патронажные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде): обращается к АО "КБ "ПриватБанк", заключает договор с АО "КБ "ПриватБанк", открывает счет со специальным режимом использования, получает специальную социальную карточку, обращается в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка", - говорится в сообщении.

Указано, что получатель должен предоставить:

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранца и лица без гражданства;
- копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- копию решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
- копию решения об устройстве ребенка в семью патронажного воспитателя (для патронажного воспитателя)
- справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Отмечается, что заявление и пакет документов можно подать в электронном виде.

Также сообщается, что получатель компенсации самостоятельно тратит средства денежной компенсации в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет магазины для приобретения вещей из определенного перечня - детских товаров и товаров для роженицы. В частности, средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял.

Напомним, Кабмин начал проект по монетизации пакета малыша.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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