В Україні народжуваність щорічно зменшується на 30-35 тисяч дітей – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Україні фіксується зниження народжуваності: щорічно на 30 – 35 тисяч дітей. Про це заявила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Омбудсмена.
Денісова взяла участь у круглому столі “Підтримка грудного вигодовування — в основі національної політики дружньої до сім’ї” проведеного напередодні Всесвітнього тижня грудного вигодовування.
“Проблематика, яку ми обговорюємо дуже важлива для держави, адже немає дітей — немає держави. Кожного року в Україні на 30-35 тисяч зменшується народжуваність дітей: якщо у 2011 році було 8 млн 300 тисяч, то на кінець 2019 року було 7 млн 900 тисяч дітей — тобто вони просто не народжуються”, — заявила Людмила Денісова.
Як повідомили у пресслужбі, учасниками заходу було порушене питання законодавчого врегулювання питань захисту та підтримки грудного вигодовування в громадських місцях та на робочому місці відповідно до стандартів та практик ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, а також відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо вигодовування немовлят та дітей раннього віку.
Також за підсумками круглого столу його учасники обговорили проєкт рекомендацій щодо конкретних кроків з метою напрацювання Національної стратегії охорони та підтримки грудного вигодовування дітей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення Кабміну: замість бебі-боксів гроші на товари у спецмагазинах