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В Украине рождаемость ежегодно уменьшается на 30-35 тысяч детей - Денисова

В Украине рождаемость ежегодно уменьшается на 30-35 тысяч детей - Денисова

Киев  •  УНН

 • 12568 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Украине фиксируется снижение рождаемости: ежегодно на 30 - 35 тысяч детей. Об этом заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Омбудсмена.

Денисова приняла участие в круглом столе "Поддержка грудного вскармливания - в основе национальной политики дружественной семьи", проведенного накануне Всемирного недели грудного вскармливания.

"Проблематика, которую мы обсуждаем очень важна для государства, ведь нет детей - нет государства. Ежегодно в Украине на 30-35 тысяч уменьшается рождаемость детей: если в 2011 году было 8,3 млн, то на конец 2019 было 7,9 млн детей - то есть они просто не рождаются", - заявила Людмила Денисова.

Как сообщили в пресс-службе, участниками мероприятия был поднят вопрос законодательного урегулирования вопросов защиты и поддержки грудного вскармливания в общественных местах и на рабочем месте в соответствии со стандартами и практикой ЕС в сфере занятости, социальной политики и равных возможностей, а также в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ/ЮНИСЕФ по вскармливанию младенцев и детей раннего возраста.

Также по итогам круглого стола его участники обсудили проект рекомендаций относительно конкретных шагов с целью выработки Национальной стратегии охраны и поддержки грудного вскармливания детей.

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