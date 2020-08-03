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В ЮНІСЕФ закликали Кабмін повернути "пакунок малюка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Дитячий фонд Організації об’єднаних націй (ООН) ЮНІСЕФ оприлюднив заклик до уряду України відновити послугу “пакунок малюка” і не замінювати її грошовими виплатами. Про це йдеться у заяві ЮНІСЕФ, опублікованій 3 серпня, передає УНН.

За даними фонду, більшість батьків підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

“Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу. „Пакунок малюка“ поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування”, — йдеться у повідомленні фонду.

Фонд акцентує увагу на тому, що збирав відгуки батьків протягом двох років, і Міністерство соціальної політики враховувало їхні побажання щодо вдосконалення вмісту пакунків. За твердженням ЮНІСЕФ, протягом цих двох років кількість продуктів у них зросла в 2,5 рази, і більшість отримувачів позитивно оцінюють ці набори.

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“Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді. Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%”, — стверджують у фонді ООН.

Як повідомляв УНН, 29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість “пакунку малюка” виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень.

Ініціатива “пакунок малюка” запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.

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