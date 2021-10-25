В Европе одобрили введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Детали

Данные исследования показали, что третья доза Moderna, введена через 6-8 месяцев после второй дозы, привела к повышению уровня антител у взрослых, у которых уровень антител снижался. Бустерная доза состоит из половины дозы, используется для первичной схемы вакцинации.

Текущие данные указывают на то, что характер побочных эффектов после бустерной действия подобный тому, что возникает после второй дозы. Риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после бустера тщательно контролируется.

Что касается всех лекарств, EMA продолжит изучать все данные по безопасности и эффективности Spikevax.

Дополнение

На национальном уровне органы здравоохранения могут выдавать официальные рекомендации по применению бустерных доз, учитывая местную эпидемиологическую ситуацию, а также новые данные об эффективности и ограниченные данные по безопасности бустерной дозы.

Министерство здравоохранения подготовит приказ, по которому украинском, которые имеют проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19.

Напомним

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило колоть третью (бустерные) дозу вакцин против коронавируса препаратами Moderna и Johnson & Johnson.

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