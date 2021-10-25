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В Європі схвалили введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Комітет Європейського агентства лікарських засобів дійшов висновку, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 Moderna може введена людям віком від 18 років. Про це пише УНН з посиланням на ЕМА.

В Європі схвалили введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років

Деталі

Дані дослідження показали, що третя доза Moderna, введена через 6-8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких рівень антитіл знижувався. Бустерна доза складається з половини дози, що використовується для первинної схеми вакцинації.

Поточні дані вказують на те, що характер побічних ефектів після бустерної дії подібний до того, що виникає після другої дози. Ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після бустера ретельно контролюється.

Що стосується всіх ліків, EMA продовжить вивчати всі дані щодо безпеки та ефективності Spikevax.

Доповнення

На національному рівні органи охорони здоров’я можуть видавати офіційні рекомендації щодо застосування бустерних доз, беручи до уваги місцеву епідеміологічну ситуацію, а також нові дані про ефективність та обмежені дані щодо безпеки бустерної дози.

Міністерство охорони здоров'я підготує наказ, за яким українцям, які мають проблеми з імунітетом, буде рекомендовано щепитися додатковою дозою вакцини від COVID-19.

Нагадаємо

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило колоти третю (бустерну) дозу вакцин проти коронавірусу препаратами Moderna і Johnson & Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Третє щеплення від COVID-19 може знадобитися пацієнтам з імунодефіцитом - Голубовська

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