Третє щеплення від COVID-19 може знадобитися пацієнтам з імунодефіцитом - Голубовська

Цитата

“Я згодна, в принципі, з міжнародними організаціями, які кажуть, що її (бустерний дозу — ред.) потрібно вводити особам з імунодефіцитними станами. Тільки у нас імунодефіцит ліплять до всіх на світі. Часто нежить — ой, у мене імунодефіцит. Ні, це не імунодефіцит. Імунодефіцит — це, зокрема, в онкохворих і т.д.. У них слабо йде вироблення антитіл, як правило, тоді треба”, - розповіла Голубовська.

За її словами, всім іншим здоровим людям не треба вводити додаткову бустерний дозу.

Голубовська нагадала, що в США з федерального агентства по контролю якості продуктів і ліків (FDA) вийшли два експерта по вакцинам, незгодні з ідеєю щодо обов’язкового третього щеплення.

“Два експерта FDA вийшли з організації і написали статтю в авторитетному журналі Lancet про те, що вони були проти бустерної дози всім підряд, особливо молодим людям, тому що ті докази користі, які були надані, недосконалі. Є певна небезпека, в тому числі. Тому на сьогодні про бустери у нас тільки для груп ризику обговорюється”, - сказала Голубовська.

Доповнення

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що Міністерство охорони здоров’я підготує наказ, за яким українцям, які мають проблеми з імунітетом, буде рекомендовано робити щеплення додатковою дозою вакцини від COVID-19.

На початку жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало вводити третю дозу вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer і Moderna людям з ослабленим імунітетом через 28 днів після другої дози.