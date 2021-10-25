Бустерная доза вакцины от COVID-19 в Украине: Минздрав вскоре подготовит приказ

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"Скорее всего, что на этой неделе мы уже получим официальное решение национальной технической группы экспертов и будем переводить это в приказ Минздрава", - заявил Кузин.

Детали

По его словам, эта бустерная доза будет рекомендована тем людям, которые постоянно принимают гормональную терапию, или которые после трансплантации органов или имеют иммуносупрессивные состояния, первичные иммунодефициты и др.

"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем людям, которые иммунно компрометированны, или (имеют - ред.) иммуносупрессивные состояния, в том числе в которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины", - заявил он.

Добавим

В начале октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы.