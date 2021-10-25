Бустерная доза вакцины от COVID-19 в Украине: Минздрав вскоре подготовит приказ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Министерство здравоохранения подготовит приказ, по которому украинцам, которые имеют проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
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"Скорее всего, что на этой неделе мы уже получим официальное решение национальной технической группы экспертов и будем переводить это в приказ Минздрава", - заявил Кузин.
Детали
По его словам, эта бустерная доза будет рекомендована тем людям, которые постоянно принимают гормональную терапию, или которые после трансплантации органов или имеют иммуносупрессивные состояния, первичные иммунодефициты и др.
"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем людям, которые иммунно компрометированны, или (имеют - ред.) иммуносупрессивные состояния, в том числе в которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины", - заявил он.
Добавим
В начале октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы.