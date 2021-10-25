Бустерна доза вакцини від COVID-19 в Україні: МОЗ невдовзі підготує наказ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підготує наказ, за яким українцям, які мають проблеми з імунітетом, буде рекомендовано щепитися додатковою дозою вакцини від COVID-19. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
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“Скоріше за все, що на цьому тижні ми вже отримаємо офіційне рішення національної технічної групи експертів і будемо переводити це у наказ МОЗ”, — заявив Кузін.
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З його слів, ця бустерна доза буде рекомендована тим людям, які постійно приймають гормональну терапію, або які після трансплантації органів, або мають імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити тощо.
“Ця додаткова доза буде рекомендована тим людям, які імунно компрометовані, або (мають - ред.) імуносупресивні стани, у тому числі в яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини”, — заявив він.
Додамо
На початку жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало вводити третю дозу вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer і Moderna людям з ослабленим імунітетом через 28 днів після другої дози.