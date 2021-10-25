Бустерна доза вакцини від COVID-19 в Україні: МОЗ невдовзі підготує наказ

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“Скоріше за все, що на цьому тижні ми вже отримаємо офіційне рішення національної технічної групи експертів і будемо переводити це у наказ МОЗ”, — заявив Кузін.

Деталі

З його слів, ця бустерна доза буде рекомендована тим людям, які постійно приймають гормональну терапію, або які після трансплантації органів, або мають імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити тощо.

“Ця додаткова доза буде рекомендована тим людям, які імунно компрометовані, або (мають - ред.) імуносупресивні стани, у тому числі в яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини”, — заявив він.

Додамо

На початку жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало вводити третю дозу вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer і Moderna людям з ослабленим імунітетом через 28 днів після другої дози.