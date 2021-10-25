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Третья прививка от COVID-19 может понадобиться пациентам с иммунодефицитом - Голубовская

Киев • УНН

 • 20696 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Третья прививка от COVID-19, так называемая бустерная доза, может понадобиться пациентам с иммунодефицитом. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Дежурные по стране", передает корреспондент УНН.

Третья прививка от COVID-19 может понадобиться пациентам с иммунодефицитом - Голубовская

Цитата

“Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу — ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк — ой, у меня иммунодефицит. Нет, это иммунодефицит. Иммунодефицит — это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител, как правило, тогда надо”, — рассказала Голубовская.

По ее словам, всем остальным здоровым людям не надо вводить дополнительную бустерную дозу.

Голубовская напомнила, что в США из федерального агентства по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) вышли два эксперта по вакцинам, несогласные с идеей насчет обязательной третьей прививки.

“Два эксперта FDA вышли из организации и написали статью в авторитетнейшем журнале Lancet о том, что они были против всем подряд бустерной дозы, особенно молодым людям, потому что те доказательства пользы, которые были предоставлены, несовершенны. Есть определенная опасность, в том числе. Поэтому на сегодняшний день о бустере у нас только группам риска обсуждается”, — сказала Голубовская.

Дополнение

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения подготовит приказ, по которому украинцам, которые имеют проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19.

В начале октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы.

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