У США схвалили бустерні щеплення вакцинами Moderna і Johnson & Johnson

Деталі

Як зазначають, FDA дозволяє проводити ревакцинацію вакцинами від Moderna і Johnson & Johnson людям віком від 65 років або особам, які мають високий ризик заразитися COVID-19.

Третьою дозою Moderna можна вакцинуватися через пів року після перших двох доз, а Johnson & Johnson через два місяці.

За інформацією регулятора, люди зможуть зробити щеплення будь-якою вакциною, незалежно від того, якою вони вакцинувалися спочатку.

Нагадаємо

У вересні цього року Агентство США з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило використовувати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioNTech для людей віком від 65 років.

Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.