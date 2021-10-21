У США схвалили бустерні щеплення вакцинами Moderna і Johnson & Johnson

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 21362 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 88478 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 134757 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 119082 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 126625 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 91657 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78434 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 173753 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87870 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 269731 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 47204 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 45652 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 53437 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 17971 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 34535 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 139212 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 173755 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 269731 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 438756 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 426010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29867 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35540 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36106 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37237 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86903 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У США схвалили бустерні щеплення вакцинами Moderna і Johnson & Johnson

Київ • УНН

 • 16450 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило колоти третю (бустерну) дозу вакцин проти коронавірусу препаратами Moderna і Johnson & Johnson. Про це інформує УНН із посиланням на пресреліз FDA.

У США схвалили бустерні щеплення вакцинами Moderna і Johnson & Johnson

Деталі

Як зазначають, FDA дозволяє проводити ревакцинацію вакцинами від Moderna і Johnson & Johnson людям віком від 65 років або особам, які мають високий ризик заразитися COVID-19.

Третьою дозою Moderna можна вакцинуватися через пів року після перших двох доз, а Johnson & Johnson через два місяці.

За інформацією регулятора, люди зможуть зробити щеплення будь-якою вакциною, незалежно від того, якою вони вакцинувалися спочатку.

Нагадаємо

У вересні цього року Агентство США з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило використовувати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioNTech для людей віком від 65 років.

Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68