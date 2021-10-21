В США одобрили бустерные прививки вакцинами Moderna и Johnson & Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило колоть третью (бустерную) дозу вакцин от коронавируса препаратами Moderna и Johnson & Johnson. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз FDA.
Детали
Как отмечают, FDA позволяет проводить ревакцинацию вакцинами от Moderna и Johnson & Johnson людям в возрасте от 65 лет и людям, имеющим высокий риск заразиться COVID-19.
Третьей дозой Moderna можно вакцинироваться через полгода после первых двух доз, а Johnson & Johnson через два месяца.
По информации регулятора, люди смогут сделать прививки любой вакциной, независимо от того, какой они вакцинировались сначала.
Напомним
В сентябре этого года Агентство США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило использовать бустерную дозу вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech для людей в возрасте от 65 лет.
Контекст
Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.