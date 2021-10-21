В США одобрили бустерные прививки вакцинами Moderna и Johnson & Johnson

Детали

Как отмечают, FDA позволяет проводить ревакцинацию вакцинами от Moderna и Johnson & Johnson людям в возрасте от 65 лет и людям, имеющим высокий риск заразиться COVID-19.

Третьей дозой Moderna можно вакцинироваться через полгода после первых двух доз, а Johnson & Johnson через два месяца.

По информации регулятора, люди смогут сделать прививки любой вакциной, независимо от того, какой они вакцинировались сначала.

Напомним

В сентябре этого года Агентство США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило использовать бустерную дозу вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech для людей в возрасте от 65 лет.

Контекст

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.