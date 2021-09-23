У США схвалили бустерну дозу вакцини для людей старше 65 років

Деталі

Зміна дозволу на екстрене використання вакцини дозволить активізувати такі групи, як медичні працівники, вчителі та працівники денного догляду, працівники бакалійних магазинів та особи, які знаходяться в притулках для бездомних або в’язницях, заявила виконуюча обов’язки комісара FDA Джанет Вудкок.

Pfizer попросила FDA розширити схвалення вакцини, включивши бустер для всіх людей у ​​віці від 16 років, і представила дані минулого тижня зовнішній групі радників FDA, яка, за її словами, з часом ослабила імунітет.

Колегія проголосувала проти пропозиції, що підсилювачі потрібні кожному, але зазначили, що докази показують, що вони були корисними людям похилого віку та особам з високим ризиком. Але консультативна група заявила, що недостатньо доказів на підтримку посилювальних пострілів для цього населення, а також шукала додаткові дані щодо безпеки.

Доповнення

Деякі країни, включаючи Ізраїль та Велику Британію, вже розпочали прискорювальні кампанії щодо COVID-19. Минулого місяця Сполучені Штати дозволили додаткові щеплення людям з ослабленою імунною системою, і понад 2 мільйони людей вже отримали третій щеплення, свідчать дані CDC.

Нагадаємо

В Іспанії схвалили “бустерну” дозу вакцини від коронавіру для жителів будинків для літніх.

У Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини проти коронавірусу всім людям, які завершили вакцинацію вісім місяців тому.