У США схвалили бустерну дозу вакцини для людей старше 65 років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Агентство США з контролю за продуктами та медикаментами дозволило бустерну дозу вакцини Pfizer та BioNTech COVID-19 для людей старше 65 років, які мають ризик важких захворювань. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Зміна дозволу на екстрене використання вакцини дозволить активізувати такі групи, як медичні працівники, вчителі та працівники денного догляду, працівники бакалійних магазинів та особи, які знаходяться в притулках для бездомних або в’язницях, заявила виконуюча обов’язки комісара FDA Джанет Вудкок.
Pfizer попросила FDA розширити схвалення вакцини, включивши бустер для всіх людей у віці від 16 років, і представила дані минулого тижня зовнішній групі радників FDA, яка, за її словами, з часом ослабила імунітет.
Колегія проголосувала проти пропозиції, що підсилювачі потрібні кожному, але зазначили, що докази показують, що вони були корисними людям похилого віку та особам з високим ризиком. Але консультативна група заявила, що недостатньо доказів на підтримку посилювальних пострілів для цього населення, а також шукала додаткові дані щодо безпеки.
Доповнення
Деякі країни, включаючи Ізраїль та Велику Британію, вже розпочали прискорювальні кампанії щодо COVID-19. Минулого місяця Сполучені Штати дозволили додаткові щеплення людям з ослабленою імунною системою, і понад 2 мільйони людей вже отримали третій щеплення, свідчать дані CDC.
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