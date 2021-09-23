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В США одобрили бустерную дозу вакцины для людей старше 65 лет

В США одобрили бустерную дозу вакцины для людей старше 65 лет

Киев  •  УНН

 • 19728 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Агентство США по контролю за продуктами и медикаментами позволило бустерную дозу вакцины Pfizer и BioNTech COVID-19 для людей старше 65 лет, имеют риск тяжелых заболеваний. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Изменение разрешения на экстренное использование вакцины позволит активизировать такие группы, как медицинские работники, учителя и работники дневного ухода, работники бакалейных магазинов и лица, находящиеся в приютах для бездомных или тюрьмах, заявила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

Pfizer попросила FDA расширить одобрение вакцины, включив бустер для всех людей в возрасте от 16 лет, и представила данные на прошлой неделе внешний группе советников FDA, которая, по ее словам, со временем ослабила иммунитет.

Коллегия проголосовала против предложения усилители нужны каждому, но отметили, что доказательства показывают, что они были полезными людям пожилого возраста и лицам с высоким риском. Но консультативная группа заявила, что недостаточно доказательств в поддержку усилительных выстрелов для этого населения, а также искала дополнительные данные по безопасности.

Дополнение

Некоторые страны, включая Израиль и Великобританию, уже начали ускоряющие кампании по COVID-19. В прошлом месяце Соединенные Штаты позволили дополнительные прививки людям с ослабленной иммунной системой, и более 2 миллионов человек уже получили третий прививки, свидетельствуют данные CDC.

Напомним

В Испании одобрили “бустерную” дозу вакцины от коронавиру для жителей домов престарелых.

В Чехии начали предлагать третью дозу вакцины против коронавируса всем людям, которые завершили вакцинацию восемь месяцев назад.

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