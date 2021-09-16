В Іспанії схвалили "бустерну" дозу вакцини від коронавіру для жителів будинків для літніх

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У міністерстві охорони здоров'я заявили, що ракові хворі, що проходять хіміотерапію або променеву терапію, і люди із захворюваннями, які вимагають імуносупресивного лікування, також матимуть право на "бустерну" дозу вакцини.

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З початку пандемії в Іспанії було виявлено понад 4,9 млн випадків зараження коронавірусом, понад 85,6 тисяч пацієнтів померли.

27 грудня 2020 року в країні почалася кампанія з вакцинації населення. Зараз 75% іспанців вже повністю щеплені від коронавірусу.