В Испании одобрили "бустерную" дозу вакцины от коронавиру для жителей домов престарелых
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Испания будет вводить третью дозу вакцины COVID-19 жителям домов престарелых, реципиентам трансплантатов органов и другим уязвимым группам населения. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Pais.
Детали
В министерстве здравоохранения заявили, что раковые больные, проходящие химиотерапию или лучевую терапию, и люди с заболеваниями, которые требуют иммуносупрессивного лечения, также будут иметь право на "бустерную" дозу вакцины.
Добавим
С начала пандемии в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 85 600 пациентов умерли.
27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации населения. Сейчас 75% испанцев уже полностью привиты от коронавируса.