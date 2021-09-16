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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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В Испании одобрили "бустерную" дозу вакцины от коронавиру для жителей домов престарелых

В Испании одобрили "бустерную" дозу вакцины от коронавиру для жителей домов престарелых

Киев  •  УНН

 • 15515 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Испания будет вводить третью дозу вакцины COVID-19 жителям домов престарелых, реципиентам трансплантатов органов и другим уязвимым группам населения. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

В министерстве здравоохранения заявили, что раковые больные, проходящие химиотерапию или лучевую терапию, и люди с заболеваниями, которые требуют иммуносупрессивного лечения, также будут иметь право на "бустерную" дозу вакцины.

Добавим

С начала пандемии в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 85 600 пациентов умерли.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации населения. Сейчас 75% испанцев уже полностью привиты от коронавируса.

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