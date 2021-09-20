У Чехії всі охочі можуть ввести бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини проти коронавірусу всім людям, які завершили вакцинацію вісім місяців тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на EurActiv.
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Першу хвилю ревакцинації розпочнуть у понеділок, коли приблизно 8000 чеських громадян отримають текстове повідомлення про таку можливість. До кінця вересня таке повідомлення, як очікується, надійде до 40 тис. осіб.
"У загальному правилі йдеться, що всі люди, яким провели першу вакцинацію принаймні вісім місяців тому, можуть зробити третю вакцину", — сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех, зазначивши, що ревакцинацію "наполегливо рекомендують" людям зі слабкою імунною системою.
Використовуватимуть лише мРНК-вакцини, навіть для тих, кого раніше вакцинували AstraZeneca або Johnson & Johnson.
У країнах ЄС нині немає єдиного підходу до введення бустерних доз. Деякі держави, зокрема Франція, Німеччина чи Італія, пропонують третє щеплення вразливим громадянам: людям похилого віку або з ослабленим імунітетом.
Водночас Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) не вважає, що повторна вакцинація — нагальна потреба для населення.
Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до країн із проханням утриматися від проведення ревакцинації для широких мас, щоб зробити дози доступними для бідніших країн.
Нагадаємо
У Чехії третю дозу вакцини рекомендують насамперед людям віком від 60 років, але вона також буде доступною для всіх, хто провів попередню вакцинацію.
Також прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що уряд запропонує фінансові бонуси лікарям, які переконають більше людей віком від 65 років зробити первинні щеплення, щоб підвищити рівень вакцинації серед найстарших громадян.