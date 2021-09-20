В Чехии все желающие могут ввести бустерную дозу вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Чехии начали предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем людям, которые завершили вакцинацию восемь месяцев назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EurActiv.
Детали
Первую волну ревакцинации начнут в понедельник, когда примерно 8000 чешских граждан получат текстовое сообщение о такой возможности. До конца сентября такое сообщение, как ожидается, поступит 40 тыс. людям.
"В общем правиле говорится, что все люди, которым провели первую вакцинацию по крайней мере восемь месяцев назад, могут сделать третью вакцину", — сказал министр здравоохранения Адам Войтех, отметив, что ревакцинацию "настоятельно рекомендуют" людям со слабой иммунной системой.
Будут использовать только мРНК-вакцины, даже для тех, кого ранее вакцинировали AstraZeneca или Johnson & Johnson.
В странах ЕС сейчас нет единого подхода к вакцинации бустерными дозами. Некоторые государства, в частности Франция, Германия или Италия предлагают третью прививку уязвимым гражданам: людям пожилого возраста или с ослабленным иммунитетом.
В то же время Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не считает, что повторная вакцинация — насущная необходимость для населения.
Всемирная организация здравоохранения обратилась к странам с просьбой воздержаться от проведения ревакцинации для широких масс, чтобы сделать дозы доступными для бедных стран.
Напомним
В Чехии третью дозу вакцины рекомендуют прежде всего людям в возрасте от 60 лет, но она также будет доступна для всех, кто провел предварительную вакцинацию.
Также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство предложит финансовые бонусы врачам, которые убедят больше людей в возрасте от 65 лет сделать первичные прививки, чтобы повысить уровень вакцинации среди самых старших граждан.