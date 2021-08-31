З вересня Чехія запропонує громадянам бустерну дозу вакцини

Деталі

Урядова робоча група з боротьби з коронавірусом повідомила у Twitter, що третя доза вакцини настійно рекомендуються людям старше 60 років, але вона також буде доступна для всіх, хто пройшов попередню вакцинацію за дводозовою або однодозовою схемами.

Уряд буде використовувати вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna для прискорювальних заходів для тих, хто пройшов регулярну вакцинацію принаймні вісьмома місяцями раніше, сказав Войтех.

Станом на понеділок 5,73 мільйона людей отримали щонайменше один щеп дводозової вакцини, переважно від компанії Pfizer/BioNTech, а ще 197 254-однодозову вакцину, зроблену Джонсоном та Джонсоном.

Окремо прем’єр-міністр Андрій Бабіш заявив на Чеському телебаченні, що уряд запропонує фінансові бонуси лікарям загальної практики, які переконають більше людей старше 65 років зробити первинні щеплення, щоб підвищити рівень вакцинації серед найстарших громадян.

Доповнення

Польща з 1 вересня вакцинуватиме “бустерною” дозою вакцини від COVID-19 людей зі зниженим імунітетом. Ізраїль розпочав “бустерну” вакцинацію від COVID-19 усіх охочих.