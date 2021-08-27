Польща з 1 вересня вакцинуватиме "бустерною" дозою вакцини від COVID-19 людей зі зниженим імунітетом

Деталі

Щоденна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Польщі становить близько 200, що складає лише невелику частину того, що було під час третьої весняної хвилі. Але з урахуванням того, що дуже заразний варіант “Дельта” вже сприяє зростанню кількості інфікувань, країна очікує погіршення ситуації восени.

“Медична рада дозволила вводити третю дозу для людей зі зниженим імунітетом...”, — сказав Адам Недзельський на пресконференції.

Він повідомив, що треті дози будуть доступні з 1 вересня.

Доповнення

Польща, країна з населенням близько 38 мільйонів осіб, повністю вакцинованих з яких тільки 18,6 мільйона людей. Однак кількість людей, бажаючих пройти вакцинацію, за літо зменшилася.

Вчені та міжнародні агентства не прийшли до єдиної думки, про те чи необхідна третя доза, але кілька країн, включаючи США, Ізраїль, Німеччину і Францію, вже вирішили пропонувати їх людям похилого віку та людям зі слабкою імунною системою.