В Ізраїлі почали вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 40 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ізраїльтяни старше 40 років і вчителі тепер мають змогу зробити третю "бустерну" дозу вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19. В Ізраїлі сподіваються, що розширення кампанії з ревакцинації зможе запобігти поширенню коронавірусу "Дельта"-варіанту. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Дозволили введення "бустерної" дози вакцини на наступний день після того, як Сполучені Штати оголосили про плани запропонувати "бустерні" дози всім американцям, пославшись на дані, що свідчать про зниження захисту імунітету з плином часу.
Інші країни, включаючи Канаду, Францію і Німеччину, також запланували своїм громадянам додаткові дози вакцини.
У липні Ізраїль почав вводити треті дози людям старше 60 років, пізніше знизивши мінімальний вік до 50 років і запропонувавши ревакцинацію медичним працівникам та іншим особам. У МОЗ країни послалися на зниження імунітету, а також на високу інфекційність варіанту "Дельта".
Відтоді понад мільйон людей з 9,3 мільйонного населення Ізраїлю отримали третє щеплення, яке виявилося на 86% ефективнішим в запобіганні інфікування.
Консультативна група МОЗ Ізраїлю заявила, що третю дозу можна буде вводити тільки тим людям, хто отримав друге щеплення не менше п'яти місяців тому. Також рекомендується вводити третю дозу і вагітним.
Доповнення
Нові випадки захворювання в Ізраїлі різко зросли після появи варіанту "Дельта", вперше виявленого в Індії.
Експерти й офіційні особи побоюються, що кількість випадків захворювання буде продовжувати рости, враховуючи, що близько 1 мільйона ізраїльтян не отримали жодної дози вакцини.
Також продовжує зростати кількість важких випадків - в основному серед нещеплених і літніх людей.
Додамо
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поточні дані не вказують на необхідність ревакцинації, стверджуючи, що найбільш вразливі люди у всьому світі повинні бути повністю вакциновані, перш ніж країни з високим рівнем доходу розгорнуть додаткову вакцинацію.