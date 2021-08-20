В Ізраїлі почали вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 40 років

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ізраїльтяни старше 40 років і вчителі тепер мають змогу зробити третю "бустерну" дозу вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19. В Ізраїлі сподіваються, що розширення кампанії з ревакцинації зможе запобігти поширенню коронавірусу "Дельта"-варіанту. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.