В Израиле начали вводить бустерные дозы вакцины против COVID-19 людям старше 40 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Израильтяне старше 40 лет и учителя теперь могут сделать третью "бустерную" дозу вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. В Израиле надеются, что расширение кампании по ревакцинации сможет предотвратить распространение коронавируса "Дельта"-варианта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Разрешение на ввод "бустерной" дозы вакцины состоялось на следующий день после того, как Соединенные Штаты объявили о планах предложить "бустерные" дозы всем американцам, сославшись на данные, свидетельствующие о снижении защиты иммунитета с течением времени.
Другие страны, включая Канаду, Францию и Германию, также запланировали своим гражданам дополнительные дозы вакцины.
В июле Израиль начал вводить третьи дозы людям старше 60 лет, позже снизив минимальный возраст до 50 лет и предложив ревакцинацию медицинским работникам и другим лицам. В Минздраве страны сослались на снижение иммунитета, а также на высокую инфекционность варианта "Дельта".
С тех пор более миллиона людей из 9,3 миллионного населения Израиля получили третью прививку, которая оказалась на 86% эффективнее в предотвращении инфицирования.
Консультативная группа Минздрава Израиля заявила, что третью дозу можно вводить только тем людям, кто получил вторую прививку не менее пяти месяцев назад. Также рекомендуется вводить третью дозу и беременным.
Дополнение
Новые случаи заболевания в Израиле резко выросли после появления варианта "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.
Эксперты и официальные лица опасаются, что число случаев заболевания будет продолжать расти, учитывая, что около 1 миллиона израильтян не получили ни одной дозы вакцины.
Также продолжает расти количество тяжелых случаев - в основном среди непривитых и пожилых людей.
Добавим
Всемирная организация здравоохранения заявила, что текущие данные не указывают на необходимость ревакцинации, утверждая, что наиболее уязвимые люди во всем мире должны быть полностью вакцинированы, прежде чем страны с высоким уровнем дохода развернут дополнительную вакцинацию.