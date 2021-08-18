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З 20 вересня всім американцям будуть запропоновані "бустерні" дози щеплення від COVID-19

З 20 вересня всім американцям будуть запропоновані "бустерні" дози щеплення від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Представники охорони здоров'я США і медичні експерти оголосили в спільній заяві в середу, що "бустерні" дози вакцини Covid-19 будуть запропоновані цієї осені за умови отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Цитата

"Ми готові запропонувати бустерні щеплення для всіх американців, починаючи з 20 вересня і через 8 місяців після введення другої дози людині, - заявили офіційні особи охорони здоров'я США. - У той час люди, які були повністю вакциновані швидше за все, будуть мати право на ревакцинацію".

Деталі

Офіційні особи заявляють, що дозволені вакцини проти Covid-19 "надзвичайно ефективні в зниженні ризику важких захворювань, госпіталізації і смерті навіть проти широко розповсюдженого варіанту Delta", але відомо, що захист від коронавірусу з часом починає знижуватися.

Очікується, що офіційні особи обговорять план під час брифінгу в Білому домі.

Протягом декількох місяців федеральні чиновники та агентства охорони здоров'я стверджували, що "бустерні" дози для широкої публіки не потрібні.

Минулого тижня FDA дозволило "бустерні" дози для деяких людей з ослабленим імунітетом.

В FDA попередили, що їм необхідно ретельніше вивчити дані про безпеку, щоб переконатися, що не існує небезпеки "гіперімунної відповіді" від третьої дози. Поки такі дані на розгляд представила тільки компанія Pfizer.

Інші експерти також поставили під сумнів необхідність ревакцинації, заявивши, що набагато важливіше в першу чергу зробити повну вакцинацію більшій кількості людей.

"Якщо ви думаєте, що третя доза вакцини покладе край пандемії, значить, ви обманюєте себе, - сказав імунолог з Пенсільванського університету Скотт Хенслі. - Щоб покласти край цій пандемії, необхідно поширити вакцину по всьому світу".

Додамо

За останні 24 години в США було зафіксовано понад 100 тисяч нових хворих, 756 осіб померли від COVID-19.

В Адміністрації президента США Джо Байдена підтвердили, що планують продовжити до 18 січня 2022 року вимогу носити захисні маски в транспорті, на вокзалах і в аеропортах.

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