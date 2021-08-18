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С 20 сентября всем американцам будут предложены "бустерные" дозы прививки от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20217 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Представители здравоохранения США и медицинские эксперты объявили в совместном заявлении в среду, что "бустерные" дозы вакцины Covid-19 будут предложены этой осенью при условии получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Цитата

“Мы готовы предложить бустерные прививки для всех американцев, начиная с 20 сентября и через 8 месяцев после введения второй дозы человеку, — заявили официальные лица здравоохранения США. — В то время люди, которые были полностью вакцинированы скорее всего, будут иметь право на ревакцинацию”.

Детали

Официальные лица заявляют, что разрешеные вакцины против Covid-19 “чрезвычайно эффективны в снижении риска тяжелых заболеваний, госпитализаций и смерти даже против широко распространенного варианта Delta”, но известно, что защита от коронавируса со временем начинает снижаться.

Ожидается, что официальные лица обсудят план во время брифинга в Белом доме.

В течение нескольких месяцев федеральные чиновники и агентства здравоохранения утверждали, что “бустерные” дозы для широкой публики не нужны.

На прошлой неделе FDA разрешило “бустерные” дозы для некоторых людей с ослабленным иммунитетом.

В FDA предупредили, что им необходимо тщательно изучить данные о безопасности, чтобы убедиться, что не существует опасности “гипериммунного ответа” от третьей дозы. Пока такие данные на рассмотрение представила только компания Pfizer.

Другие эксперты также поставили под сомнение необходимость ревакцинации, заявив, что гораздо важнее в первую очередь сделать полную вакцинацию большему количеству людей.

“Если вы думаете, что третья доза вакцины положит конец пандемии, значит, вы обманываете себя, — сказал иммунолог из Пенсильванского университета Скотт Хенсли. — Чтобы положить конец этой пандемии, необходимо распространить вакцину по всему миру”.

Добавим

За последние 24 часа в США было зафиксировано более 100 тысяч новых больных, 756 человек умерли от COVID-19.

В Администрации президента США Джо Байдена подтвердили, что планируют продолжить до 18 января 2022 года требование носить защитные маски в транспорте, на вокзалах и в аэропортах.

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