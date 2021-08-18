С 20 сентября всем американцам будут предложены "бустерные" дозы прививки от COVID-19

КИЕВ. 18 августа. УНН. Представители здравоохранения США и медицинские эксперты объявили в совместном заявлении в среду, что "бустерные" дозы вакцины Covid-19 будут предложены этой осенью при условии получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.