У США продовжать масковий режим у транспорті до січня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У США планують продовжити до 18 січня 2022 року вимоги до мандрівників носити маски в літаках, поїздах, автобусах, аеропортах і на вокзалах. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата:
“Адміністрація президента Джо Байдена підтвердила у вівторок, що планує продовжити дію вимог до мандрівників носити маски в літаках, поїздах і автобусах, а також в аеропортах і на вокзалах до 18 січня, щоб усунути поточні ризики COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Президент Асоціації бортпровідників Сара Нельсон заявила, що продовження терміну носіння масок “надзвичайно допоможе забезпечити безпеку пасажирів і авіаційних працівників”.
Доповнення
Наказ, згідно з яким маски повинні були носити всі люди у громадському транспорті та у транспортних вузлах, включаючи внутрішні та зовнішні зони, діяв у США з 29 січня.
У червні повідомлялося, що мандрівникам у США дозволили не носити маски в аеропортах і вокзалах на вулиці.