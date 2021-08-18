В США продлят масочный режим в транспорте до января
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В США планируют продлить до 18 января 2022 года требования к путешественникам носить маски в самолетах, поездах, автобусах, аэропортах и на вокзалах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Администрация президента Джо Байдена подтвердила во вторник, что планирует продлить действие требований к путешественникам носить маски в самолетах, поездах и автобусах, а также в аэропортах и на вокзалах до 18 января, чтобы устранить текущие риски COVID-19", - говорится в сообщении.
Детали
Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон заявила, что продление срока ношения масок "чрезвычайно поможет обеспечить безопасность пассажиров и авиационных работников".
Дополнение
Приказ, согласно которому маски должны были носить все люди в общественном транспорте и в транспортных узлах, включая внутренние и внешние зоны, действовал в США с 29 января.
В июне сообщалось, что путешественникам в США разрешили не носить маски в аэропортах и вокзалах на улице.