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В США продлят масочный режим в транспорте до января

В США продлят масочный режим в транспорте до января

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В США планируют продлить до 18 января 2022 года требования к путешественникам носить маски в самолетах, поездах, автобусах, аэропортах и на вокзалах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

"Администрация президента Джо Байдена подтвердила во вторник, что планирует продлить действие требований к путешественникам носить маски в самолетах, поездах и автобусах, а также в аэропортах и на вокзалах до 18 января, чтобы устранить текущие риски COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон заявила, что продление срока ношения масок "чрезвычайно поможет обеспечить безопасность пассажиров и авиационных работников".

Дополнение

Приказ, согласно которому маски должны были носить все люди в общественном транспорте и в транспортных узлах, включая внутренние и внешние зоны, действовал в США с 29 января.

В июне сообщалось, что путешественникам в США разрешили не носить маски в аэропортах и вокзалах на улице.

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